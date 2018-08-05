(Geniş Haber) 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesi bulundu

Nurcan KIRCALI / İstanbul, (DHA) ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi. Ağva'da dün dalgalara kapılarak kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sabah erken saatlerinde yeniden başlamıştı. Berrak Subaşı'nın cenazesine saat 15.30 sıralarında ulaşıldı. Cenazeye denizde kaybolduğu bölgeye yakın bir alanda dalgıçlar tarafından ulaşıldığı öğrenildi. Berrak'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botla Ağva Limanı'na getirildi. Küçük kızın cansız bedeni ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızlarının haberini alan aile yakınları da limana geldi.

