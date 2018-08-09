/geniş haber/ Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı 

İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE - İstanbul DHA - ATATÜRK Havalimanı'nda kalkış için pist başına ilerleyen Royal Air Moroc Havayolu'na ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı. İki uçakta da hasar meydana geldi.
Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda kalkış için yolcu alımını tamamlayan İstanbul-Kazablanka seferini yapacak Royal Air Moroc Havayolu'na ait yolcu uçağı pist başına ilerlemek üzere hareket etti. Bu sırada uçağın sağ kuyruğu , Atina'ya hareket için yolcu alımına hazırlanan ve 218 nolu körükte bulunan THY'nin Boeing 777 tipi yolcu uçağının kuyruk kısmına çarptı. Kaza sonucu iki uçakta da hasar meydana gelirken, olay yerinde itfaiye ekipleri önlem aldı. Kaza sonrası sağ kuyruğunda hasar meydana gelen THY uçağının seferden çekileceği, yolcuların başka bir uçakla Atina'ya gönderileceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum