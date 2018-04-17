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 (geniş haber) BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDA POLİSİ ALARMA GEÇİREN İHBAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre; polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, öğle saatlerinde kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binada inceleme yapıldı. Yaklaşık 1 saatliklik incemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Bunun üzerine kaymakamlık binasına personel ve vatandaşlarlar tekrar alındı.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Personelin içeri girişi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Kaymakamlık binası
-Karşısındaki okul
-Polisin önlemleri
-Çevreden detay

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