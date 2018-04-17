 (geniş haber) BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDA POLİSİ ALARMA GEÇİREN İHBAR 

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.
Edinilen bilgiye göre; polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, öğle saatlerinde kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binada inceleme yapıldı. Yaklaşık 1 saatliklik incemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Bunun üzerine kaymakamlık binasına personel ve vatandaşlarlar tekrar alındı.
Görüntü Dökümü:
--------------------
EK GÖRÜNTÜ
-Personelin içeri girişi
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Kaymakamlık binası
-Karşısındaki okul
-Polisin önlemleri
-Çevreden detay
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum