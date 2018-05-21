 (Geniş haber) - Dev platform Boğaz'na geçti

Ali AKSOYER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçti. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri bir süre iptal edildi.

Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde, 57 metre yüksekliğindeki 36 bin 863 groston ağırlığındaki, 'Scarabeo 9' isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz'den gelen gemi, Marmara'ya doğru ilerledi. Platformun İstanbul Boğazı'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 ve Nene Hatun römorkörleri eşlik etti. "Scarabeo 9", İstanbul Boğazı'ndaki geçişi yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Yalova Limanı'na giden dev platformun geçişi sırasında Şehir Hatları'nın seferleri bir süre iptal edildi.

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