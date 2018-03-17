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Geniş Haber// Fatih'te ahşap bina yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

FATİH'te ahşap bina yarım saatte kül oldu.

Geniş Haber// Fatih'te ahşap bina yangını

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te ahşap bina yarım saatte kül oldu. Yangın nedeniyle sokak sakinleri panik yaşadı.
Fatih'te metruk ahşap bir binadan saat 23.15 sıralarında alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında bitişikteki binalarda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altın alarak söndürdü.
İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

FOTOĞRAF

Geniş Haber// Fatih'te ahşap bina yangını

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