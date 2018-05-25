Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 35 sanıklı dava karara bağlandı. Mahkeme, 16 sanığı "Silahlı Terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, savunmaları alınmamış olması ve dijital materyallerin incelememiş olması nedeniyle 19 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce üç gün süren duruşma, bugün karara bağlandı. Oy birliğiyle alınan kararda, 16 sanık "Silahlı Terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza aldı. Mahkeme heyeti 8 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis; 5 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, 2 sanığa ise etkin pişmanlıktan yararlanmış olmalarını dikkate alarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve bir sanığa ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Savunmaları alınmamış olması ve dijital materyallerin incelememiş olması nedeniyle 19 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.

BİR SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme, tutuklu sanıklar Dursun Ayhan, Fatih Özbay, Mehmet Şahin, Murat Özkan ve Sultan Sönmez'in tutuklama tarihleri, infaz şartları, sanıkların üyesi olduklarına karar verilen FETÖ terör örgütü ile irtibatlı kişilerin önemli bir kısmının kaçmış olması nedeniyle kaçma ihtimallerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanıklardan İbrahim Kılıç'ın ise tutuklulukta geçirdiği süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.