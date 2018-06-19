 (geniş haber) Kediye tecavüz iddiası: şüpheliye tutuklama talebi

Mehmet İlkay ÖZER - Özden ATİK / İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltı alınan kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi Edinilen bilgiye göre; Sakarya Mahallesi'nde oturan Rafet Altınkaynak bir süre önce bir sokak kedisini sahiplendi. Bir müddet sonra kedinin dört yavrusu oldu. Altınkaynak, dün öğle saatlerinde evinden spor yapmak için dışarıya çıktı. Geri döndüğünde yavrulardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Ağabeyine kediyi görüp, görmediğini soran Altınkaynak, kedinin peşine düştü. Mahallede devamlı sarhoş olarak dolaştığı B.Ç'den şüphelenen Rafet Altınkaynak, onun evine gitti. Evde 55 yaşındaki B.Ç. ve kediyi bulan Altınkaynak, durumu polise haber verdi. B.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaralı olan kedi veterinere götürüldü.

"CEZALARIN CAYDIRICI OLMASI BEKLENTİSİNDEYİZ"

Öte yandan yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan, şüphelinin mahkemeye çıkarılması için adliyede bekledi. Rafet Altınkaynak ve Şebnem Aslan adliye önündeki meydanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rafet Altınkaynak, "Tek bir amacımı yüreğimizin serinlemesi için, bir nebze olsun insanlara ders olması için, insanların bizim yaşadıklarımızı yaşamaması için biz gerekli çabamızı sarfediyoruz. Devletimizin de o kediye yaşattıklarının aynısı yaşatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"BU TÜR FİİLERİ YAPAN İNSANLARIN HAPİS YATACAĞI KANUNLARI ÇIKARIN"

Şebnem Aslan ise "Hayvanları Koruma Kanunu 2004'te çıktı. Biz tam 14 senedir günbe gün Türkiye'de hayvanlara yapılan şiddeti her gün yaşıyoruz. Bu kardeşimiz çok acı bir şekilde bunu yaşadı. Biz defalarca bu adliyeye geldik. Kedi köpek katilleri için bir ceza verdirmeye çalıştık. Ne yazık ki bir ceza verilmedi. Çünkü hayvan can olarak görülmüyor, sahipli ise bir mal olarak görülüyor. Sahipliyse 3-5 kuruş para cezasıyla yürüyüp gidiliyor" dedi.

Hayvana yapılan şiddetin daha sonra da çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere döndüğünü belirten Aslan, "Hakim en alt sınırdan verecek cezayı, artık buna kim dur diyecek. Cumhurbaşkabanı'na sesleniyoruz. Hangi partinin cumhurbaşkanı kazanırsa kazansın yalvarıyoruz; 'gelin birleşin hayvanların siyaseti olmaz. Hayvanların partisi yok. Birleşin. Bu tür fiileri yapan insanların hapis yatacağı, sabıkasına işleneceği kanunları çıkarın" diye konuştu

(FOTOĞRAFLI)

