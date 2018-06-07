- (geniş haber) KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN VE YAKINLARINA 197 BİN TL ÖDEYECEK

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL / DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti grup toplantısında ailesi ve yakınları aleyhine dile getirdiği "Man Adası" iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davacılar Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Avukat Celal Çelik reddi hakim talepli dilekçesini tekrarladığını söyledi. Mahkeme heyeti reddi hakim talebinin geri çevrilmesine karar verdi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, davalının davacılar hakkında iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu, yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirtti. Açılan haksız fiile dayalı davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 110 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve 15 bin lira manevi tazminatın Ahmet Burak Erdoğan'a verilmesine karar verdi. Mahkeme 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 25 bin lira manevi tazminatın Mustafa Erdoğan'a, 20 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye ve 10 bin lira manevi tazminatın da Mustafa Gündoğan'a 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak taraflara ödenmesine karar verdi.