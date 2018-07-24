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 (Geniş haber) Marmara'da son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

MARMARA çevresinde son 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.

Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, (DHA) MARMARA çevresinde son 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.
Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinde özellikle gece saatlerinde şimşek ve yıldırımlar hiç görülmediği kadar fazla oldu. Bölgede saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Uzmanlar hava olayını bir çeşit "elektrik fırtınası" olarak olarak adlandırıyor.

" 'ELEKTRİK FIRTINASI' DİYEBİLİRİZ"
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Havada çok fırtına çeşidi var. Elektrik fırtınası; toz fırtınası, kar fırtınası, yağmur fırtınası gibi adlandırılan bir olay. Bu da onlardan birisi. 'Fırtına' deyince sadece 'rüzgar' ile ilgili sanılıyor. Oysaki rüzgarın yanında başka etkenler de var. Örneğin rüzgarsa önemli olan, 'rüzgar fırtınası' diyoruz. Gök gürültüsüyse, yıldırımsa önemli olan, 'elektrik fırtınası' diyebiliriz" dedi.
Prof. Dr. Kadıoğlu, elektrik fırtınasının zararlı olup olmadığına ilişkin, "Gök gürültüsü, yıldırım her an çarpabilir. Dikkatli olmak gerekir. Ancak bu tür doğa şölenleri bizde çok nadir oluyor. Bakıp seyretmek, tadını çıkarmak lazım" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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