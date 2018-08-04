/ geniş haber // Riva'da can pazarı : 1 ölü 

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- BEYKOZ Riva'da denize giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi son anda kurtarıldı.
Olay Yağdere mevkiinde meydana geldi. Denize girmenin tehlikeli olduğu uyarısının bulunduğu alanda denize giren Hüseyin Kızılırmak, Şükran Çakır ve Yunus Kızılırmak suda çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren akraba 3 kişinin yardımına Riva plajından gelen cankurtaran ekipler yetişti. Cankurtaranlar jetskilerle 3 kişi denizden çıkardı. Durumu ciddi olan Hüseyin Kızılırmak'a (49) ilk müdahale sahilde yapıldı. Bu sırada akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Kızılırmak kurtarılamadı. Bu arada az önce can pazarının yaşandığı alanda çocuklarıyla gelen bazı ailelerinin denize girmeye devam etmesi dikkat çekti.
(FOTOĞRAF)
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