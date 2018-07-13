(Geniş haber) SİLAHLI SALDIRI SONRASINDA GÖZLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURUN ADLİYEDEKİ İSYANI 

-"BÖYLE ADALET OLMAZ" Haber-Kamera: Özden ATİK/İstanbul,(DHA) Okmeydanı'nda 30 Nisan 2017'de uğradığı silahlı saldırı sonucu gözlerini kaybeden 34 yaşındaki iki çocuk babası Şahin Mumci, bugünkü ilk duruşma sonrasında yaşı küçük olan şüphelinin tutuklanmamasına isyan etti. Annesinin kolunda güçlükle yürüyen Şahin Mumci, duruşma sonrasında adliye önünde "Bu nasıl bir adalettir. 15 aydır adam tutuklanmıyor. 15 aydır ben bu halde geziyorum. Kime güveneceğiz bize söyleyin. 15 aydır bu adam geziyor. Böyle adalet olmaz" diyerek gözyaşı döktü. İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz şüpheli A.E.K. ve mağdur Şahin Mumci katıldı. SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ Suç tarihinde 17 yaşında olan Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) A. E. K. suçlamayı kabul etmeyerek "Olayla hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Babam ile mağdur arasındaki tartışmadan benim haberim yoktur. Tartışmanın olduğu gün okuldaydım. Daha sonraki olayı ise kabul etmiyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM" Mağdur Şahin Mumci ise "Çalışmakta olduğum şirketin arabası internet kafenin önünde park halindeymiş. Başka bir yere ziyaret amaçlı gittiğimde telefon geldi. Kafenin önünde park halinde duran minibüsün oradan çekilmesi söylendi. Ben de arabayı çekmek için gittim. Arabayı çekeceğim sırada internet kafeden iki kişi çıktı. Arabayı buradan alın diye küfürler etmeye başladı. Ben de aracın bana ait olmadığını çalıştığım şirkete ait olduğunu söyledim. Küfür etmeye devam edince ben de aracın sahibini aradım 'Bana küfür ediyorlar. Gelin aracınızı alın' dedim. Aracın sahibi geldi. Şahıslardan birinin elinde demir sopa vardı. Diğer kişi ise küfür etmeye devam etti. Çoluğuma çocuğuma küfür etti. Daha sonra küfür eden kişi içeriye girip aldığı çekici bana atarken tuttum. Aramızda itişme kakışma oldu. Aracın sahibi ile etrafta bulunan kişiler yanımıza geldiler. Bana küfür eden kişi seni vurduracağım dedi. Önemsemedim. Küfür eden kişinin yanında olan ve elinde demir bulunan kişi şu anda huzurda olan kişidir. Etraftakiler bizi ayırdı ben de evime gittim. Etrafımdaki kişilerden beni tehdit eden kişinin ceza evinden yeni çıktığını duydum. Bana zarar vereceğini söyledikleri için araya aracı koyduk. Aradan 1,5 ay geçtikten sonra aracımla gidiyordum. Hızım çok yavaştı. Aracın camları kapalıydı. Telefon ile konuşmak için aracımı durdurdum. Yeğenimle konuşuyordum. Birden camın patladığını hissettim. Sağ kolumda bir ağırlık hissettim. Kafamı çevirdiğimde huzurda olan şahıs ile karşı karşıya geldim. Silah sesinin 7 el olduğunu duydum. Daha sonra hastaneye kaldırdılar. Ateş eden kişi ilk tartışmada elinde demir sopa olan ve şu an huzurda bulunan kişidir" diye konuştu. Mumci, olay sonrasında iki gözünün görmediğini ve kolunda sakatlık olduğunu belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.