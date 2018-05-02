GENTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman toprağa verildi

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren GENTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman (68), Gerede ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren GENTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, Bolu'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kahraman'ın cenazesi bugün Gerede ilçesine bağlı Yenecik köyüne getirildi. Cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Ak Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, bürokratlar, iş insanları, Ahmet Kahraman'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kentin sevilen iş insanlarından Ahmet Kahraman, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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