Georges Melies kimdir? Google'dan Georges Melies doodle'ı

Georges Melies kimdir sorusu birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hem yönetmen hem illüzyonist olan Georges Melies, eski dönemde yaptığı işlerle herkesi şaşırtıyordu. Google, Georges Méliès unutmadı ve Georges Melies Kutlamasını doodle olarak sundu. Peki, Georges Melies kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler.

GEORGES MELİES KİMDİR?

8 Aralık 1861’de Paris’te doğdu, 21 Ocak 1938’de aynı kentte öldü. Varlıklı bir ayakkabı imalatçısının oğluydu. Sanata olan ilgisi ve yeteneği küçük yaşta ortaya çıktı. Babasının işiyle ilgilenmiyor, resim ve heykel yapıyor, kuklalarla uğraşıyordu. Askerliğini tamamladıktan sonra Ecole des Beaux Arts’a girdi. 1884’te gittiği Londra’da bir yandan çalışırken, bir yandan da sanat öğrenimini sürdürdü. Burada izlediği ünlü sihirbazlardan etkilenerek, Paris’e dönüşünde sihirbazlık yapmaya başladı. Aynı zamanda La Griffe adlı yayın organına, adının harflerinden türettiği Geo Smile takma adıyla karikatürler çiziyordu. Babasının işini bırakmasından sonra bir süre ağabeyiyle birlikte aile işini yönetti. 1888’de, o sırada satışa çıkarılan Robert-Houdin Tiyatrosu’nu alabilmek için, kendi işlerindeki payını ağabeysine devretti. Yeniden açtığı bu tiyatro salonunda sihirbazlık gösterilerinin yanı sıra, sinemanın ilkel bir biçimi olan “büyülü fener” gösterilerine de yer verdi.