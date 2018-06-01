"Gerçek Atatürkçülük, koyduğu hedefleri gerçekleştirmektir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetçilik'ten, Atatürkçülük'ten geçinmeyeceksin, Gerçek Atatürkçülük, Atatürkçülüğün koyduğu hedefleri gerçekleştirmektir. Kuru kuruya Atatürk'ten geçinerek siyaset olmaz. Halk da buna prim vermiyor." dedi. Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde AK Parti Seçim Ofisi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, buraya her gelişinde enerji dolduklarını belirterek, Gazipaşa'yı her yerde örnek gösterdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Gazipaşa'ya 16 yılda iyi hizmetler verdik. Gazipaşa'nın hayallerini hep birlikte gerçekleştirdik. Bakın yollara, Antalya Mersin karayolunda 15 tünel bitti. Diğer tüneller için çalışıyoruz. Havaalanı dediler. Açılmaz dediler ama biz olur dedik, yaptık. Şimdi kapasitesi ne kadar büyüyecek, hangi ülkeden uçaklar gelecek, ona bakıyoruz. Haziran ayında daha da artacak rekora gidiyor. Bakın ilçede su yok dediler, olmaz dediler. Biz olur dedik ve Gökçeler Barajı'nı 3 yılda yaptık. Şimdi sulama projesini yapıyoruz. Bazıları endişe içerisinde ama her köye, mahalleye suyu ulaştıracağız. Sizleri ve bereketli toprakları susuz bırakmayacağız." diye konuştu.

Gazipaşa halkının eğitime önem verdiğini anlatan Çavuşoğlu, son 16 yılda yapılan okul ve derslik sayısının geçmiş yıllara göre rekor düzeyde olduğunu, Gazipaşa'ya verdikleri fakülte ve hastane sözünü de tuttuklarını, ilçenin turizminin gelişim gösterdiğini vurguladı. Gazipaşa'ya çok fazla yatırımcının geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, güzel yatırımlarla ve çevreyi koruyarak Gazipaşa'nın turizmde hak ettiği seviyeye çıkarılacağını belirtti. - "Lafla Cumhuriyetçilik olmaz" Bakan Çavuşoğlu, sadece Gazipaşa'da değil, Antalya ve Türkiye'nin her yerinde yeni yatırımları hayata geçirdiklerine değinerek, Türkiye'nin son 16 yılda çok değiştiğini kaydetti. Çavuşoğlu, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Ekonomimiz 3.5 kat büyüdü. Kişi başına düşen milli gelirimiz 2 bin dolardan 11 bin dolara çıktı. Dünyanın 17. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduk. Dünyada 251 temsilcilikle 5. sıraya çıktık. Dünyanın her yerinde aktif olduk. THY, dünyanın her yerine uçuyor. Ülke sayısı bakımından birinci sırada olduk. Dünyanın her yerine okullar açıyoruz, Kızılay ile dünyanın her yerine yardım ulaştırıyoruz. AFAD ile zorda kalan insanlara yardıma gidiyoruz. Velhasıl dünyada insani yardımda birinci sırada Türkiye'dir. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama birinci sıradayız. Eskiden IMF'den 1 milyar dolar borç alırken sanki havadan bulmuş gibi seviniyorduk. şimdi IMF'ye 5 milyar dolar borç verebiliriz, diyen ülke haline geldik."

Devasa projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, "Son yıllarda hayata geçirilen devasa projelerin 6'sını Türkiye gerçekleştirdi ve gerçekleştiriyor. İstanbul'da 3. havalimanın ilk kısmını Cumhuriyet Bayramı'nda açıyoruz. Cumhuriyetçilik budur, lafla Cumhuriyetçilik olmaz. Cumhuriyetin kuruluşunda ülkeye yeni eserler kazandırabiliyor musun, o zaman, Cumhuriyetçisin. Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılında Türkiye'yi büyük hedeflere ulaştırabiliyorsan gerçek Cumhuriyetçi sensin. Cumhuriyetçilik'ten, Atatürkçülük'ten geçinmeyeceksin, Gerçek Atatürkçülük, Atatürkçülüğün koyduğu hedefleri gerçekleştirmektir. Kuru kuruya Atatürk'ten geçinerek siyaset olmaz. Halk da buna prim vermiyor." diye konuştu. - "İçeride ve dışarıda teröristlerin tepesine bindik" Türkiye'de son 16 yılda yapılanların 79 yıl ile kıyaslandığında inanılmaz rakamların olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda Türkiye'de sessiz reformlar ve devrimler yaptıklarını anlattı. Özgürlüklerin alanlarını genişlettiklerini, demokrasiyi güçlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Hak ve özgürlüklerde herkesten daha fazla reform yaptık. Türkiye'nin her yerinde insanlar özgürce yaşıyor. Müslüman olmayanların da dini azınlıkların da haklarını verdik, veriyoruz. 81 milyonun hepsi bizim vatandaşımız. Bunları 16 yılda yaparken kolay olmadı. Dirençlerle karşılaştık. Yasakları yenmek kolay değil, yasakçı zihniyeti yenmek kolay değil. Ama yapısal zorluklar da çıktı. Bürokrasi, statüko, zihinsel değişim, sistem karışıklığı. Kim yapacak, o mu söyleyecek, bu mu söyleyecek. Geçmişte büyük krizler oldu ama bizim dönemimizde buna fırsat vermedik. Ama yapısal sorunların dışında bir de karşımıza bilerek çıkarılan şeyler oldu. Cumhurbaşkanımızın seçime sokulmaması, Hükümet kurup ama iş yapmamız için engeller, biraz direnince 'ordu göreve' demeler, siz cumhurbaşkanı çıkaramazsınız diyerek parti kapatmalar, gazi olayları ve FETÖ'nün darbe girişimi. O da yetmedi topyekun bir darbe girişimi ama biz tüm bunların üstesinden geldik." Hiçbirinin karşısında boyun eğmediklerini, bunu milletle ele vererek kazandıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "DHKP-C,FETÖ, PKK ne kadar terör varsa üzerimize saldılar. Onun da üstesinde geldik. İçeride ve dışarıda teröristlerin tepesine bindik. Dağlarda inlerine gömdük. Çukur siyasetine imkan vermedik. Türkiye içinde kargaşa çıkarmalarına izin vermedik. Ülkemizden teröristleri temizledik, temizliyoruz. ama yalnız olmadıklarını biliyoruz. Sınır ötesinde DAEŞ'e, YPG'ye darbe indirdik. Türkiye'nin topraklarına kim göz diktiyse hesabını gördük. Türkiye'nin bu zor şartlar altına bir tarafta mücadele ve bir tarafa kalkınması çok şükür hepsinden de başarılı olduk. Çünkü millet ne derse onu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

\ - "Koalisyonlar dönemi bitti" "Artık yeni bir sayfa açtık" diyen Çavuşoğlu yeni bir sistemle sıçrama aşamasına geldiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha güçlü hükümetin olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Koalisyonlar dönemi bitti. Artık güçlü bir hükümet, güçlü bir parlamento ile sizler için yasalar çıkarılacak. Güçlü parlamento ile denetim görevleri daha güçlü yapılacak, sorunlar daha iyi bir şekilde çözülecek. FETÖ'nün bozduğu yargı sistemi daha tarafsız ve bağımsız olacak. Anayasa paketimizde ve uyum yasalarımızda var. Hep birlikte bunu yapmalıyız. Yargıya, adalete güvenimiz tam olmalı. Sadece bina yapmak da yetmez. Türkiye'nin her yerinde yargıyı merdiven altında kurtardık." dedi. Bakan Çavuşoğlu seçimden sonra kurumların güçlenmesi için reformların devam edeceğini de belirterek, terörle, FETÖ ile mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Darbe gecesi devletin milletin üzerine çullanmak isteyenlere fırsat vermediklerini kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni reform paketleriyle demokrasimizi güçlendireceğiz. Yani her alanda güçlü bir Türkiye. Türkiye içeride ne kadar güçlüyse dışarıda daha güçlü olacaktır. İmkanlarımızla dünyada adalet için duruş sergiliyoruz. Başkalarının söylediklerine uyan bir ülke değil, Türkiye ne diyen bir ülke haline geldik. Biz doğrunun mazlumun yanında duruyoruz. Bugün de Türkiye objektif ve duruşuyla saygın bir ülke konumunda. Balkanlar'da, Kafkasya'da istikrar için çalışıyoruz. Orta Asya'da Türk Cumhuriyetleri'yle bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Kudüs davasında herkes sussa biz susmayacağız. Kudüs'ü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Attığımız adımları biliyorsunuz. Bunların takibini de yapacağız. Tüm bunlar için güçlü bir Türkiye lazım. Güçlü bir Türkiye için çalışmalıyız. Güçlü hükmet için de güçlü bir lider Recep Tayyip Erdoğanı seçmeliyiz. Bunun için sizden daha fazla destek almamız gerekiyor."