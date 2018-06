"Gerçek Atatürkçülük, koyduğu hedefleri gerçekleştirmektir"

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde AK Parti Seçim Ofisi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, buraya her gelişinde enerji dolduklarını belirterek, Gazipaşa'yı her yerde örnek gösterdiğini ifade etti.

Gazipaşa halkının eğitime önem verdiğini anlatan Çavuşoğlu, son 16 yılda yapılan okul ve derslik sayısının geçmiş yıllara göre rekor düzeyde olduğunu, Gazipaşa'ya verdikleri fakülte ve hastane sözünü de tuttuklarını, ilçenin turizminin gelişim gösterdiğini vurguladı.

Gazipaşa'ya çok fazla yatırımcının geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, güzel yatırımlarla ve çevreyi koruyarak Gazipaşa'nın turizmde hak ettiği seviyeye çıkarılacağını belirtti.

- "Lafla Cumhuriyetçilik olmaz"

Bakan Çavuşoğlu, sadece Gazipaşa'da değil, Antalya ve Türkiye'nin her yerinde yeni yatırımları hayata geçirdiklerine değinerek, Türkiye'nin son 16 yılda çok değiştiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Ekonomimiz 3.5 kat büyüdü. Kişi başına düşen milli gelirimiz 2 bin dolardan 11 bin dolara çıktı. Dünyanın 17. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduk. Dünyada 251 temsilcilikle 5. sıraya çıktık. Dünyanın her yerinde aktif olduk. THY, dünyanın her yerine uçuyor. Ülke sayısı bakımından birinci sırada olduk. Dünyanın her yerine okullar açıyoruz, Kızılay ile dünyanın her yerine yardım ulaştırıyoruz. AFAD ile zorda kalan insanlara yardıma gidiyoruz. Velhasıl dünyada insani yardımda birinci sırada Türkiye'dir. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama birinci sıradayız. Eskiden IMF'den 1 milyar dolar borç alırken sanki havadan bulmuş gibi seviniyorduk. şimdi IMF'ye 5 milyar dolar borç verebiliriz, diyen ülke haline geldik."