HABER

“Gerçek Chahechouhe’yi henüz görmediniz”

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Chahechouhe: “İlerleyen günlerde takıma çok daha fazla katkı yapacağıma inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, ilerleyen günlerde takımına daha fazla katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Chahechouhe, takımdaki pozitif havanın şampiyonluk için çok önemli olduğunu vurguladı.

Takım olarak bazı noktalarda halen gelişim gösterdiklerini dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Benim için işler bu yıl iyi gidiyor ama henüz gerçek Aatıf Chahechouhe'yu görmediniz. Chahechouhe, takım için daha etkili, daha belirleyici olan ve goller atan bir oyuncudur. Şu anda takım çok iyi bir hava yakaladı. İlerleyen günlerde takıma çok daha fazla katkı yapacağıma inanıyorum."ifadelerini kullandı.

İkinci yarı kamp hazırlıklarının yoğun geçtiğini anlatan tecrübeli oyuncu, takım içerisindeki iletişimin harika olduğunu vurgulayarak, bu güzel havanın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını belirtti.

Süper Lig'de ikinci yarıya zorlu bir fikstürle başlayacaklarını aktaran Chahechouhe, şunları kaydetti:

"İlk 6 hafta bizim için zor olacak. Göztepe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacağız. İlerleyen dönemde Galatasaray maçı bizi bekliyor. Bu zorlu süreci iyi geçirebilirsek, lig bizim için çok daha kolay bir hal alacaktır."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

İstanbul’da zorunlu kış lastiği uygulaması kontrolu

İstanbul’da zorunlu kış lastiği uygulaması kontrolu

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Fatih Portakal: Erdoğan'ın bu sözlerinin altına imza atarım ama...

Fatih Portakal: Erdoğan'ın bu sözlerinin altına imza atarım ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir bir çözülüyorlar! FETÖ'cü subay ve astsubay itirafçı oldu

Bir bir çözülüyorlar! FETÖ'cü subay ve astsubay itirafçı oldu

Son dakika! Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

Son dakika! Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç oldu

FETÖ sanığı eski vali: Arınç ve Faruk Çelik tanık olarak dinlensin

FETÖ sanığı eski vali: Arınç ve Faruk Çelik tanık olarak dinlensin

Ahmet Ünal: Abdullah Gül’den lider olmaz

Ahmet Ünal: Abdullah Gül’den lider olmaz

Yarkadaş: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sınıfları bastı, ‘soytarılar şerefsizler’ diye bağırdı

Yarkadaş: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sınıfları bastı, ‘soytarılar şerefsizler’ diye bağırdı

Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor

Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.