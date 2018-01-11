“Gerçek Chahechouhe’yi henüz görmediniz”

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, ilerleyen günlerde takımına daha fazla katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Chahechouhe, takımdaki pozitif havanın şampiyonluk için çok önemli olduğunu vurguladı.

Takım olarak bazı noktalarda halen gelişim gösterdiklerini dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Benim için işler bu yıl iyi gidiyor ama henüz gerçek Aatıf Chahechouhe'yu görmediniz. Chahechouhe, takım için daha etkili, daha belirleyici olan ve goller atan bir oyuncudur. Şu anda takım çok iyi bir hava yakaladı. İlerleyen günlerde takıma çok daha fazla katkı yapacağıma inanıyorum."ifadelerini kullandı.

İkinci yarı kamp hazırlıklarının yoğun geçtiğini anlatan tecrübeli oyuncu, takım içerisindeki iletişimin harika olduğunu vurgulayarak, bu güzel havanın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını belirtti.

Süper Lig'de ikinci yarıya zorlu bir fikstürle başlayacaklarını aktaran Chahechouhe, şunları kaydetti:

"İlk 6 hafta bizim için zor olacak. Göztepe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacağız. İlerleyen dönemde Galatasaray maçı bizi bekliyor. Bu zorlu süreci iyi geçirebilirsek, lig bizim için çok daha kolay bir hal alacaktır."

(AA)