HABER

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 13:53 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un (32) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Şehit ağabeyi Rasim Boy, kendisiyle ilgilinen görevlilere, kardeşinin uçağın köyün üzerine düşmemesi için kendi canını feda ettiğini söyledi.

Adana'dan dün saat 18.30 sıralarında eğitim için havalandıktan sonra Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin babası Ayhan Ramazan ile annesi Güllü Boy, şehidin dedesi Recep Boy, şehidin ağabeyi Rasim Boy, yakınları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'KÖYÜN ÜSTÜNE DÜŞMEMESİ İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞ'

Şehidin cenazesinin getirilmesinin beklenildiği sırada şehit ağabeyi Rasim Boy, kendisi ile ilgilenen askeri görevlilere, "Yasin uçağın köyün üzerine düşmemesi için çok uğraşmış. Uçağın köye düşmemesi için canını feda etmiş. Köyü geçtikten sonra boş bir dağa çarpmış" dedi.

2fc1e3892542aba7dc39f8f47e8bb62a

Askeri uçaktan ilk olarak, şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un eşi Çağla Boy ve şehidin Ankara'da görev yapan ağabeyi Hava Astsubay Levent Boy indi.

Şehidin 4 yaşındaki oğlu Meriç Eymen Boy da bir görevlinin kucağında uçaktan indirilerek törene katılmadan araca götürüldü.

b46d7e140d9499d6e987f3e8fb978dcd

Ardından şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un Türk bayrağına cenazesi askerlerin omzunda uçaktan indirilip cenaze aracına taşındı.

Bu sırada şehidin dedesi, babası, annesi, kardeşleri ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Nevşehir'de askeri uçak düştü!Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Bitlis'ten kahreden şehit haberi!Bitlis'ten kahreden şehit haberi!
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir nevşehirde F-16 düştü şehit

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne yapsınlar bunlarla kandırılıyor ve avutuluyorlar.pilot bir insandır ve öncelikle kendi canını düşünür.kaldı ki köy dediğin yer kadıköy bakırköy değil toplasan 50 bilemedin 100 dönümdür buraya da uçağın düşme ihtimali yüzde bir bile değildir.asıl sorulması gereken neden şimdiye kadar f16 larda kaza oranı dunyanın en yüksek ülkesiyiz.tüm dunyada 10 senede düşen f16 sayısından fazlası bizde düşmüşse bunun hatası birilerinde olmalı
@enteresan_adam bak boyle kritik dusunme. Mal ol. Goze batma. Yoksa sen de fetocu musun? Yoksa halki kin ve dusmanliga mi sevk etmek istiyorsun? Halki alenen kaziklamaya tesebbuse tesebbus mu ediyorsun?
Allah rahmet etsin. Tahliye sistemi (koltuğu fırlatan sistem) bozuldu mu acaba...?
:( Rabbim şehadetini kabul etsin. Diyecek söz yok, başımız sağ olsun.
Allah rahmet eylesin. Uçak pilotun canından önemli değil. Uçak yerine konur ama bir o pilotu yerine koyamayız. Basın şu fırlatma düğmesine en son ana gelmeden.
Diğer Haberler
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

PKK'nın kritik ismi Kuzey Irak'ta öldürüldü

PKK'nın kritik ismi Kuzey Irak'ta öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.