Gercüş’te ‘Doğruluk ve Dürüstlük Kantini’ açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Değerler Eğitimi kapsamında bir okulda “Doğruluk ve Dürüstlük Kantini” açıldı. Kantinde alışverişlerini yapan öğrenciler, aldıkların şeylerin ücretini para kutusuna atıp, para üstlerini de kendileri alıyor.

Gercüş Cumhuriyet İlköğretim Okulunda Değerler eğitimi kapsamında “Doğruluk ve Dürüstlük Kantini” açıldı. Okul giriş katında kurulan kantinde öğrenciler, istedikleri ürünü alıp, ücretini para kutusuna atıyor. Öğrenciler para üstlerini de yine kutudan alıyor. 4 hafta boyunca hizmet verecek kantinde uzun kuyruklar oluşuyor. Uygulamadan memnun kalan öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür etti.