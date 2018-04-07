Gercüş’te göçerlerin zorlu yürüyüşü başladı

Batman’da hayvanları için mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirme durumunda kalan göçerler, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaylalara doğru yolculuğa başladı.

Havaların ısınmasıyla beraber Mardin’in Nusaybin ilçesi yaylalarından dönen göçerler Van, Bitlis gibi serin olan yaylalara gitmek için Batman’ın Gercüş ilçesi üzerinden zorlu yolculuğa başladı. Göçerler hayvanlarıyla karayolunda, arazi ve dağlık alanlardan geçerken bir çok zorluklarla karşılaşıyor. Günlerce süren zorlu yolculuklarında göçerler karayolunu kullanırken trafik tehlikesiyle, dağlık alanları kullanırken ise uçurum tehlikeleriyle karşı karşıya geliyor.

Kuraklık nedeniyle hayvanlarını besleyemeyen göçerler endişeli

Ülke genelinde hissedilen kuraklık nedeniyle hayvanlarını besleyemeyen göçerler bu yıl yağışların olmamasından dolayı endişeli olduklarını söyledi. Mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirme durumunda kalan göçerler, yağışların bu sene az olmasından dolayı hayvanlarını iyi bir şekilde otlatamadıklarını dile getirdi. Meralarda otların azalmasından dolayı yeterince beslenemeyen hayvanların süt ve etlerinden yeterince faydalanamayacaklarını kaydeden göçerler bu yıl zararda olduklarını söyledi. Hayvanlarını Bitlis ve Van yaylalarına götürmeye çalışan bir göçer, "Bu sene çok zorlandık yağış olmadı. Hiçbir şey yok meralar boş. Ne hayvanlarımızı sağabiliyoruz ne de etinden faydalanabiliyoruz. Sürülerimiz doymadığı için ne süt ne de peynir yapabiliyoruz. Hayvanlarımızdan kuzular bile iyi beslenemediğinden dolayı zayıf kaldığı için satamıyoruz. Su sıkıntısını bu sene çok çekiyoruz hayvanlarımız perişan oldu, biz perişan olduk. Sürekli dua ediyoruz" dedi.

Daha önce terör dolayısıyla bazı bölgelerin yasaklı olduğunu belirten göçerler, yaylalarda yasağın kaldırılmasıyla rahatladıklarını ancak bu yıl da yağıştan dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Göçerler, yıl içerisinde yaklaşık 2 ay boyunca sürekli olarak yer değiştirmek için yollarda olduklarını söyledi. Bazen yaylalara göçlerinin günlerce sürdüğünü ifade eden göçerler hayvanlarının daha güzel yerlerde otlatılması için serin yaylalara gittiklerini de dile getirdi.