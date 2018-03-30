Gercüş’te Kütüphane Haftasında kitap okuma etkinliği

Batman’ın Gercüş ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulunda veli ve öğrenciler aynı sıralara oturarak kitap okudu.

Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini arttırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla ve toplumun kitap ile kütüphaneye ilgisini çekmek için toplumda okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinliğe öğrenciler velileri ile birlikte okuma etkinliği yaptı. Okuma etkinliğine katılan veliler bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirterek devamını diledi. Öğrenciler ise anne ve babaları ile aynı sırada kitap okumaktan mutlu olduklarını söyledi.