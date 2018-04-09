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Gercüş’te miniklere polis üniforması dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Ünal Koç tarafından öğrencilere polis üniforması dağıtıldı.Gercüş’te anaokulu ve ilkokul öğrencilerine polisi sevdirmek ve polise karşı sempati kazandırmak amacı ile üniforma dağıtıldı.

Gercüş’te miniklere polis üniforması dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Ünal Koç tarafından öğrencilere polis üniforması dağıtıldı.
Gercüş’te anaokulu ve ilkokul öğrencilerine polisi sevdirmek ve polise karşı sempati kazandırmak amacı ile üniforma dağıtıldı. Cumhuriyet İlköğretim Okulunda yapılan üniforma dağıtım programına Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, İlçe Emniyet Amiri Talip Panavur ve Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur katıldı. Dağıtımın ardından üniformayı giyen minikler Kaymakam Koç ve Emniyet Amiri Panavur’a teşekkür etti.

Gercüş’te miniklere polis üniforması dağıtıldı

Gercüş’te miniklere polis üniforması dağıtıldı

Gercüş’te miniklere polis üniforması dağıtıldı

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