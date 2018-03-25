HABER

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:27 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.Gercüş’te güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.
Gercüş’te güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Arabaların üzeri tamamen çamurla kaplandı. Tozlu hava tüm vatandaşları etkiledi. Çocuklar ise nefes almadıklarını belirterek, “Bugün toz bulutu Gercüş üzerini sardı. Arabaların üzeri, duvarların üzeri ve her yer toz içinde kaldı” dedi.

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

1 / 6

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
2 / 6

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
3 / 6

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
4 / 6

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
5 / 6

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
6 / 6

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.