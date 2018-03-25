Gercüş’te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.
Gercüş’te güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Arabaların üzeri tamamen çamurla kaplandı. Tozlu hava tüm vatandaşları etkiledi. Çocuklar ise nefes almadıklarını belirterek, “Bugün toz bulutu Gercüş üzerini sardı. Arabaların üzeri, duvarların üzeri ve her yer toz içinde kaldı” dedi.
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