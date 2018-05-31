Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cebar Gök (30) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Akburc köyü mevkisinde, Adnan Seyhan'ın (33) kullandığı 34 VY 0546 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Sürücü Gök, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Seyhan ve Ali Baran (25), 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

