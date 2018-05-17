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Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesindeki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gerçüş'ten Batman'a gitmekte olan Adnan İlhan idaresindeki 67 LS 834 plakalı otomobil, Kesiksu köyü mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü ile Hamşe İlhan, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Gercüşte kaza 2 yaralı

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