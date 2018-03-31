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Gercüş'te trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:36 | Son Güncelleme

Gercüş'te trafik kazası: 9 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıca köyü kavşağında Faysal Kaya idaresindeki 21 GK 841 plakalı otomobil ile Tahir Öner yönetimindeki 47 LF 159 hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada Bilal, Beyza, Sevim, Yasin, Meryem, Süleyman ve Zehra Kaya ile Alican Öner ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Gercüşte trafik kazası 9 yaralı

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