Gercüş’te traktörün girmediği tarlalar atla sürülüyor

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde arazilerin engebeli oluşundan dolayı traktörlerin girmediği tarla ve bağlar atlarla sürülüyor. Atların girmediği yerler ise çapa ile düzeltiliyor.

Dedelerinden kalma geleneğini sürdüren köy sakinlerinden Salih Kavak, at ve katır gibi hayvanlarla çift sürerek tarlayı işlediklerini söyledi. Kavak bu işin çok zahmetli ve zor olduğunu ancak tarlaları sürmek için başka şanslarının olmadığını söyledi. Kavak, "Gördüğünüz gibi traktörlerin girmediği yerleri atla sürüyoruz. Atların girmediği yerleri ise kendimiz çapalarla yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş bundan dolayı çok yoruluyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı yapmak zorundayız" dedi.

Traktörün 1 saatte sürebileceği tarlayı atlarla 1 gün bazen 2 günde ancak sürebildiklerini belirten Salih Kavak, atalarından kalan tarlaları ekip buradan elde ettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi. Engebeli bölgelerdeki tarlalara traktör girmeyince bunları ilkel yöntemlerle sürmek zorunda kaldıklarını ifade eden Kavak zor da olsa bunu yapmak durumunda olduklarını kaydetti.