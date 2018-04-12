"Gereksiz kullanım antibiyotik direncini arttırıyor"

İSTANBUL (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, "Yanlış bilgiyle halkımız; eşinin, dostunun, komşusunun tavsiyesiyle hekiminden antibiyotik yazmasını talep ederek, antibiyotikleri ateş düşürücü gibi kullanıp ateş düştüğünde yarım bırakarak, hem gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımına hem de antibiyotik direncine yol açmaktadır. Antibiyotik direnci de o antibiyotiğin sizin gerçekten ihtiyacınız olan bir enfeksiyon varlığında, kullanılamaz olması sonucunu doğurur." dedi.

Prof. Dr. Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antibiyotik kullanımındaki artışın, özellikle birinci basamak olan aile sağlığı merkezlerinde antibiyotik gerekmeyen viral enfeksiyonlarda, besin zehirlenmeleri denilen yaz ishallerinde bile antibiyotik verilmesinden ve hastanın çevresinin tavsiyesiyle doktoruna antibiyotik yazdırmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Viral enfeksiyonlar ve yaz ishallerinde antibiyotik kullanımının faydasız olduğunu ifade eden Yaşar, "Çocukların boğaz iltihaplarının büyük bir kısmı viral etkenlerle oluşur ve antibiyotikler bu tür viral etkenlere tamamen etkisizdir. Bunun gibi grip, nezle gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında da antibiyotiklere gerek yoktur." diye konuştu.