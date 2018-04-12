"Gereksiz kullanım antibiyotik direncini arttırıyor"

İSTANBUL (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, "Yanlış bilgiyle halkımız; eşinin, dostunun, komşusunun tavsiyesiyle hekiminden antibiyotik yazmasını talep ederek, antibiyotikleri ateş düşürücü gibi kullanıp ateş düştüğünde yarım bırakarak, hem gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımına hem de antibiyotik direncine yol açmaktadır. Antibiyotik direnci de o antibiyotiğin sizin gerçekten ihtiyacınız olan bir enfeksiyon varlığında, kullanılamaz olması sonucunu doğurur." dedi.
Prof. Dr. Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antibiyotik kullanımındaki artışın, özellikle birinci basamak olan aile sağlığı merkezlerinde antibiyotik gerekmeyen viral enfeksiyonlarda, besin zehirlenmeleri denilen yaz ishallerinde bile antibiyotik verilmesinden ve hastanın çevresinin tavsiyesiyle doktoruna antibiyotik yazdırmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.
Viral enfeksiyonlar ve yaz ishallerinde antibiyotik kullanımının faydasız olduğunu ifade eden Yaşar, "Çocukların boğaz iltihaplarının büyük bir kısmı viral etkenlerle oluşur ve antibiyotikler bu tür viral etkenlere tamamen etkisizdir. Bunun gibi grip, nezle gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında da antibiyotiklere gerek yoktur." diye konuştu.
Yaşar, doktorların da zaman zaman boş yere antibiyotik yazdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hastalarımızın da gerekmediği halde hekimi antibiyotik yazmaya zorlaması, bu duruma önemli bir katkı sağlamaktadır. Yanlış bilgiyle halkımız; eşinin, dostunun, komşusunun tavsiyesiyle hekiminden antibiyotik yazmasını talep ederek, antibiyotikleri ateş düşürücü gibi kullanıp ateş düştüğünde yarım bırakarak, hem gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımına hem de antibiyotik direncine yol açmaktadırlar. Antibiyotik direnci de o antibiyotiğin sizin gerçekten ihtiyacınız olan bir enfeksiyon varlığında, kullanılamaz olması sonucunu doğurur."
Hastanelerde uzun süreli yatışların, hastanede kullanılan antibiyotiklerin direnç kazanmasına neden olduğunu anlatan Yaşar, bu durumu dirençli enfeksiyonların yayılımına ve hastanede yatışın uzamasına, ölümlerin ve sağlık harcamalarının da artışına yol açan bir kısır döngü olarak tanımladı.
- "Antibiyotiği doğru zamanda ve gerektiğinde kullanmak gerekir"
Antibiyotiklerin, enfeksiyonların tedavisinde önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, "Bunu doğru zamanda ve gerektiğinde kullanmak gerekir. Elbette tüm dünyada ve ülkemizde, antibiyotiklerin uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirler mevcut. Bu tedbirlerin avantajlı/dezavantajlı yönleri olsa da bu yöntemlerin önemli bir kısmı uygulanmakta ve sonuç da alınmaktadır." diye konuştu.
Prof. Dr. Yaşar, gereksiz antibiyotik kullanımını önlemeye yönelik uygulanan yöntemleri, "en çok antibiyotik reçeteleyen hekimleri izlemek, gereksiz veya aşırı antibiyotik reçeteleme durumunda hekime uyarıcı bildirimler yapmak, hekimin bilgisayar ekranına akılcı antibiyotik kullanımına dair hatırlatıcı uyarılar göndermek, hastanede uzun süre yatışların önüne geçecek tedbirler almak, doğru antibiyotik kullanımı için seminer, toplantılar düzenleyerek hekimlerde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalığı arttırmak, halkın antibiyotikler hakkında bilgisini ve bilincini arttırıcı kamu spotlarını kullanmak, belirli antibiyotiklerin kullanımını bazı kurallara bağlayarak kontrol etmek, eczanelerden reçetesiz antibiyotik satışını engellemek." olarak sıraladı.
Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için sağlık okur yazarlığının arttırılması gerektiğini vurgulayan Yaşar, "Gereksiz antibiyotik kullanım miktarının sağlık okur yazarlığı ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani halkımız antibiyotiklerin doğru zamanda ve uygun sürede kullanımı konusunda ne denli bilinçlenirse, antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve direnç oranları da o denli azalacaktır. Medyanın, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda sağlıkçılarla birlikte hareket etmesi ve doğru bilgilendirmelerle halkı uyarmasının en etkili yöntemlerden birisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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