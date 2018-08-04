Geri dönüşüm makinesine düşen işçi öldü

Adana'da bir fabrikada geri dönüşüm makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıçam Mahallesi Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 33 yaşındaki Burak Aşikar, henüz belirlenemeyen nedenle geri dönüşüm makinesine düştü.
Olayı fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurarak 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aşikar'ın öldüğü belirlendi.
Tesise gelen polis ekipleri ise çalışanların ifadesine başvurdu, delil toplama çalışması yaptı.
Burak Aşikar'ın cesedi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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