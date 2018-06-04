"Geri dönüşümü sağlayamazsak tabiatı tükettiğimiz anlamına gelir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz eğer enerjide geri dönüşümü, çevrede geri dönüşümü, suda geri dönüşümü, çöpte geri dönüşümü sağlayamazsak bu tabiatı tükettiğimiz anlamına gelir." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yapılan Merkez Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki Atıksu Arıtma Tesislerinin açılışını Başbakan Binali Yıldırım telekonferansla katılarak gerçekleştirildi.

Mahir Ünal, yaptığı açıklamada, çevrenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Tabiatla uyumlu bir şekilde, tabiatla barışık bir şekilde ve tabiatı koruyarak yaşanılmazsa yaşayacak bir çevre kalmayacağını vurgulayan Ünal, özellikle atık suların dönüştürülmesi su kaynakların korunmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.

Ünal, "Büyükşehir Belediyemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte yaptığı bu tesis Kahramanmaraş için hayati öneme sahip. Biz eğer enerjide geri dönüşümü, çevrede geri dönüşümü, suda geri dönüşümü, çöpte geri dönüşümü sağlayamazsak bu tabiatı tükettiğimiz anlamına gelir. O yüzden bu hizmet sürdürülebilir çevre açısından son derece önemlidir. Seçim beyannamemizde de biz buna özel bir önem verdik." ifadesini kullandı.

Ünal ve beraberindekiler, açılışı yapılan tesiste incelemelerde bulundu.

Açılışa, Vali Vahdetti Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve diğer ilgililer katıldı.

