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Geri kayan otobüs duvarda asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda park halindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücüsü tarafından el freni çekilmeyince geri kayarak, 3 metrelik duvarda asılı kaldı.

Geri kayan otobüs duvarda asılı kaldı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda park halindeki yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücüsü tarafından el freni çekilmeyince geri kayarak, 3 metrelik duvarda asılı kaldı.
Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bir otobüs firmasına ait 19 BE 739 plakalı yolcu otobüsü, otogarda park halinde bırakıldı ancak iddiaya göre sürücüsü tarafından el freni çekilmedi. Otobüs eğimle birlikte bir süre sonra perondan geri kayarak, 3 metre yükseklikte bulunan demir korkulukları kırıp duvarda asılı kaldı. Alt yola düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan otobüste maddi hasar oluştu.
Çevredekilerin büyük panik yaşadığı olayın ardından otobüs, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından çekici ile otogarın içine çekildi.

FOTOĞRAFLI

Geri kayan otobüs duvarda asılı kaldıGeri kayan otobüs duvarda asılı kaldıGeri kayan otobüs duvarda asılı kaldıGeri kayan otobüs duvarda asılı kaldı

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