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GERİ VİTES YERİNE BİRİNCİ VİTESE TAKINCA 5 METREDEN DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bir sürücü geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.  Olay Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda bir sürücü geri vites yerine birinci vitese takınca 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
Olay Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye sabah evden çıkan Betül Yüksel apartmanın önüne park ettiği 34 RU 7984 plakalı otomobiline bindi.

GERİ VİTES YERİNE İLERİ VİTESE TAKTI
Otomobil ile geri manevra yaparak çıkmak isteyen Yüksel, dalgınlıkla geri vites yerine birince vitese aldı. Hareket eden otomobil hemen önündeki 4 katlı apartmanın demir korkuluklarını kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

SÜRÜCÜ KISA SÜRELİ ŞOK YAŞADI
Gürültüyü duyarak dışarıya çıkan apartman sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yüksel'i araçtan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobili düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUM
Gürültüyü duyarak olay yerine gelen Şemdin Bayram, “Biz yan taraftaki şantiyede çalışıyoruz. Büyük bir gürültü ardından da panik oldu. Geldiğimizde araç bu şekildeydi. Hemen itfaiye ve ambulansa haber verdik. Annesinin kaza yaptığını gören oğlu da hemen aracın yanına atladı. İtfaiye ekipleri geldi ve kadını çıkarttı. Bayan çok panik halindeydi biz de bayanı sakinleştirmeye çalıştık" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Olay yerindeki sağlık ve itfaiyeekipleri
-Sürücü Betül Yüksel'in görüntüsü
-Betül Yüksel'in oğlunun görüntüsü
-Evin boşluğuna düşen otomobil
-Vatandaşların olayı izlemesi
-Mahalle sakinleriyle röp
-Cep telefonuyla fotoğraf çekenler
-Ambulans ve itfaiye ekiplerinin gidişi

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