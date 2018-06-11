AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bunca yolu istikrarlı bir şekilde gelmişken, gerisin geri dönmeye hiç niyetimiz yok. Bunun için kararımızı güçlü Türkiye'den yana kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karaaslan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslan, Terme ilçesinde pazar yeri, hastane ve mahalle ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu belirten Karaaslan, "Önümüzde kritik bir süreç var. 24 Haziran seçimleri tıpkı öncekiler gibi çok önemli ama bu seçimi diğerlerinden daha önemli kılan bir yönü var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ilk turda yüksek bir oy oranıyla seçilmesi ve AK Parti'mize verilecek güçlü destekle 24 Haziran tarihi bir milat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İçeride ve dışarıda engellemek isteyenlere rağmen Türkiye'nin 3,5 kat büyümeyi başardığını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Uyanışını yaşayan, dirilişi gerçekleşen ülkemiz yeni dönemde şahlanacaktır. Ülkemizi büyük reformlarla tanıştıran, dünyanın gıpta ile baktığı yatırımları hayata geçiren irade bugün şahlanışın müjdesini vermektedir. Bunca yolu istikrarlı bir şekilde gelmişken, gerisin geri dönmeye hiç niyetimiz yoktur. Bunun için kararımızı güçlü Türkiye'den yana kullanmalıyız."

Toplumun tüm kesimlerini daha iyi imkanlarla tanıştıran, sosyal devlet anlayışını hayatın her alanında hakim kılan partinin, milletin bağrından çıkan AK Parti olduğunu belirten Karaaslan, milletle aralarına fitne sokmak isteyenlere de fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

