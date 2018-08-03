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Germanicia Antik Kenti'nin taban mozaikleri ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Germanicia Antik Kenti'nin taban mozaikleri ziyarete açıldı

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce kaçak kazı sonrası tesadüfen bulunan Germanicia Antik Kenti'nin 138 metrekarelik taban mozaikleri ziyarete açıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dulkadiroğlu Mahallesi'nde 2007'de kaçak kazı sonrası bulunan Germanicia Antik Kenti'nde tespit, tescil, kamulaştırma, kazı ve koruma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Namık Kemal, Şeyhadil, Dulkadiroğlu ve Bağlarbaşı mahallelerini içine alan 140 hektarlık bölgede bulunan taban mozaiklerinin gün yüzüne çıkarılması için de farklı noktalarda çalışmalar devam ediyor.

Geç Roma dönemine ait villaların zemin döşemesi olan mozaiklerde, dönemin sosyal yaşamı anlatılıyor.

Antik kentte kazı çalışmaları Kahramanmaraş Müzesi'nin başkanlığında yürütülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazılarda bulunan 138 metrekarelik mozaik tabakasının ziyarete açıldığını söyledi.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde bir bölümün daha gelecek yıllarda ziyaretçi kabulüne hazır hale getirileceğini dile getiren Küçükdağlı, ziyarete açılan mozaiklerin kent, bölge ve ülke turizmi için hayırlı olmasını diledi.

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Germanicia Antik Kenti Germencia İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı Kahramanmaraş

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