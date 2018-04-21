Germencik 23 Nisan’da yabancı konuklarını ağırlıyor

Germencik Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenecek olan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri için kafileler Germencik’e gelmeye başladı.

Bu yıl Kazakistan, Kuzey Osetya ve Ukrayna’dan gelen yaklaşık 60 öğrenci Germencik’te yöresel kıyafetleri ile 23 Nisan Uluslararası Çocuk şenliklerinde halk oyunları gösterisi yapacak.

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri kapsamında Yabancı öğrenciler, Himmet Çondur Ortaokulu, Şehit Cafer Ortaokulu ve Yedi Eylül Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerin evlerinde misafir olacaklar. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy’u makamlarında ziyaret eden öğrenciler, 25 Nisan Çarşamba gününe kadar İlçe’de misafir olacaklar. 23 Nisan Günü ise Cumhuriyet Meydanında çeşitli etkinliklerle ve halk oyunları gösterileri ile Germenciklilerle bir araya gelecekler.

Başkan Akın “Geçtiğimiz yıl başlattığımız Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliklerinde Ukrayna, Gürcistan ve Azerbeycan’ı ilçemizde misafir etmiştik. Bu yıl ise Kuzey Osetya, Kazakistan ve Ukrayna’yı misafir ediyoruz. 23 Nisan pazartesi günü çeşitli etkinlikler ve konserlerin yanı sıra Şişme oyun parkları, Pamuk Şeker İkramı ve bir çok etkinlikle çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlama imkanı sağlayacağız. Bir kez daha tüm çocuklarımızın bayramlarını kutluyor, herkesi pazartesi günü Germencik Cumhuriyet Meydanında gerçekleşecek olan 23 Nisan Şenliklerimize davet ediyorum” dedi.