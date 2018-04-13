Germencik bilimle aydınlanacak

Germencik Şehit Cafer Ortaokulu “Germencik Bilimle Aydınlanıyor” projesi ile TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanan 120 proje arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.
Germencik Şehit Cafer Ortaokulu’nun yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 4007 çağrı programı kapsamında “Germencik Bilimle Aydınlanıyor” Bilim Şenliği projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. 19-20 Ekim 2018 tarihinde Germencik Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan Bilim Şenliği Türkiye’de seçilen 120 projeden biri oldu. Aydın’da seçilen 4 projeden biri olan ve “Germencik Bilimle Aydınlanıyor” projesine Germencik Kaymakamlığı, Germencik Belediyesi gibi resmi ve özel kurumlar da proje ortağı olarak destek veriyor. Proje kapsamında iki gün boyunca Germencik Cumhuriyet meydanında çeşitli alanlarda atölye çalışmaları, sergi, gözlem, deney, söyleşi ve benzeri olmak üzere toplam 75 etkinlik düzenlenecek. Her yaş ve her kesimden halka hitap edecek projenin yürütücülüğünü Şehit Cafer Ortaokulu Matematik öğretmenlerinden Derya Fidan Toprakcı ve Nevzat Angın üstleniyor. Projenin detaylarına http://germencikbilimleaydinlaniyor.org/ sitesinden ulaşılabiliyor.
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