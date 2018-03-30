Germencik’te “Çanakkale’den Günümüze Şehitler Paneli” yapıldı

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çanakkale’den Günümüze Şehitlerimiz” paneli Germencik Belediyesi konferans salonunda yapıldı.

İtilaf Devletleriyle yaşanan çatışmalar ve Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Çanakkale zaferini konu alan panelde moderatörlüğünü Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy’un yaptığı panelde Emekli Albay Dr. Rezzan Ünalp ve Emekli Kurmay Albay Dr. Levent Ünal, Çanakkale Zaferini tarihi ve askeri yönleriyle Germenciklilere anlattı.

“Bu savaşı kaybetseydik, bütün cepheleri kaybedecektik”

Çanakkale Savaşı’nda Türk ordusunun İtilaf Devletleriyle girdiği mücadeleyi askeri ve tarihsel yönleriyle anlatan Emekli Kurmay Albay Dr. Levent Ünal, Çanakkale Cephesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusu ve milleti için en önemli cephe olduğunu hatırlatarak, “Eğer bu cephede savaşı kaybetseydik, bütün cepheleri kaybetmiş olacaktık. Ve bugün bambaşka bir coğrafyada bambaşka şekilde yaşıyor olacaktık” dedi. Ünal, Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal’in askerlere söylediği, “Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” sözünü hatırlatarak, bu sözün Çanakkale savunmasının önemi ve boyutunu ifade ettiğini dile getirdi. Ünal, “Biz ne yaparsak yapalım şehitlerin hakkını ödeyemeyiz.” diyerek, “Bizim bu topraklarda özgür bir yaşam sürmemizi sağlayan vatan savunmasında tarihten bugüne can vermiş tüm kahramanları minnetle anıyorum” dedi.

“Çanakkale derin bir gururdur”

Emekli Albay Dr. Rezzan Ünalp hem şehit eşi hem de bir asker olarak yaptığı konuşmada, panele katılan herkesi duygulandırdı. Emekli Albay Ünalp, “Çanakkale derin bir sızı olmakla birlikte, derin bir gururdur” diyerek, hiçbir milletin tarihinde Çanakkale gibi bir “Zafer”in olmadığını belirtti. Ünalp, vatan kavramına değinerek, vatanın maddi bir mekan, köy ya da şehir değil; milletin üzerinde yaşadığı ve kendisine yüksek manevi duygularla bağlı olduğu yeri ifade ettiğini söyledi.

Konuşmasını Çanakkale şehitleri ve diğer tüm şehitleri anarak noktalayan Ünalp, “Şehit olmak ölümsüzlüğe ulaşabilmenin mutluluğudur. Bu vatan için şehit olan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum” dedi.

Panelin Sonunda Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy konuşmacılara çiçek takdim ederek teşekkür etti.