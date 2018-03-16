HABER

Germencik’te yeni bir proje daha hayata geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Germencik Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle beraber yürütülen projede ’Yeni Mahalle Parkı Peyzaj Tasarım’ projeleri sergisinin açılışı yapıldı.“Germencik Kendi Parkını Kendi Seçiyor” sloganı ile başlatılan ve üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği 25 proje Germencik halkının beğenisine sunuldu.

Germencik’te yeni bir proje daha hayata geçiyor

Germencik Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle beraber yürütülen projede ’Yeni Mahalle Parkı Peyzaj Tasarım’ projeleri sergisinin açılışı yapıldı.
“Germencik Kendi Parkını Kendi Seçiyor” sloganı ile başlatılan ve üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği 25 proje Germencik halkının beğenisine sunuldu. Halk oylamasına sunulacak olan ve kullanılan oylar sonucu en çok beğenilen park uygulama noktasında Germencik Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.
Proje hakkında Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Belediyemizin, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı işbirliklerine yeni bir halka ekliyoruz. Kentimizde yaşayan insanların çevresel yaşam standartlarını arttırmak adına en iyi hizmeti alması temel hedefimiz. Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerimizle beraber yürüttüğümüz projede Germencik’e yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızı önemsiyor ve en iyi hizmeti almalarını istiyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü hocalarımıza, Öğretim görevlisi Tendü Hilal Göktuğ hanım ve öğrencilerine Germencik’te planladıkları bu çalışma adına teşekkür ediyorum ve bu ortak çalışmanın Germencik halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Germencik’te yeni bir proje daha hayata geçiyor

Germencik’te yeni bir proje daha hayata geçiyor

Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!
İstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerlerİstanbul depremi uyarısı! İşte en riskli yerler
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana sapığının cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana sapığının cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Yeşilköy’de hareketli dakikalar! TIR üst geçide çarptı

Yeşilköy’de hareketli dakikalar! TIR üst geçide çarptı

Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.