Germencik’te yeni bir proje daha hayata geçiyor

Germencik Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle beraber yürütülen projede ’Yeni Mahalle Parkı Peyzaj Tasarım’ projeleri sergisinin açılışı yapıldı.

“Germencik Kendi Parkını Kendi Seçiyor” sloganı ile başlatılan ve üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği 25 proje Germencik halkının beğenisine sunuldu. Halk oylamasına sunulacak olan ve kullanılan oylar sonucu en çok beğenilen park uygulama noktasında Germencik Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

Proje hakkında Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, “Belediyemizin, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı işbirliklerine yeni bir halka ekliyoruz. Kentimizde yaşayan insanların çevresel yaşam standartlarını arttırmak adına en iyi hizmeti alması temel hedefimiz. Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerimizle beraber yürüttüğümüz projede Germencik’e yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızı önemsiyor ve en iyi hizmeti almalarını istiyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü hocalarımıza, Öğretim görevlisi Tendü Hilal Göktuğ hanım ve öğrencilerine Germencik’te planladıkları bu çalışma adına teşekkür ediyorum ve bu ortak çalışmanın Germencik halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.