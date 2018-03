GESKON basınla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Nihat Karadayı, basınla bir araya geldi.

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen istişare toplantısında basınla bir araya gelen GESKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Nihat Karadayı, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada ilk toplantılarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Karadayı, 2007 yılında kurulan konfederasyon merkezinin Ankara olduğunu ifade ederek, “Konfederasyonumuzun amacı, gençlerin her kademede, eğitim, öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarına, kendilerine ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaktır. Ülkemizin bütün şehirlerinde gençlik merkezleri, spor tesisleri, spor kompleksleri kurarak, bunları gençlerimizin hizmetine sunmaktır. Bunun yanında gençlerimizi sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapacağız. Bu konuda önümüzdeki süreçte sempozyumlar gerçekleştireceğiz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edecek gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Konfederasyon üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenleyeceklerinin altını çizen Karadayı, “Sadece ülkemizde değil, başka ülkelerde de uluslar arası gençlik faaliyetlerine katılmak ve bizzat federasyon olarak bu faaliyetleri düzenleyeceğiz. Gençlik politikalarının hazırlanması için çalışmalar yapacağız. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası lobi faaliyetlerinde bulunacağız. Konfederasyonumuz, kurulduğu 2007 yılından bu yana ülkemizde, uyuşturucuyla mücadele kampanyaları, cezaevinde yatan gençlerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar, yüzlerce üniversite öğrencisine öğrenim bursları verilmesi gibi birçok çalışmalarda bulunmuştur. Bundan sonra da aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konfederasyonun iki milyonun üzerinde üyesi olduğuna dikkat çeken Karadayı, “Konfederasyonumuza bağlı 10 gençlik federasyonu ve gençlik hareketi adı altında 500 dernek bulunmaktadır. Konfederasyonumuz, gençler arasında etnik ayrımcılık yapmaz ve, yönetimde her kesimden ve görüşten gençler bulunmaktadır. Bütün siyasi partilere eşit mesafededir. Ülkesini, vatanını, milletini seven herkes konfederasyonda görev alabilir. Doğu Anadolu illerinde ve ilçelerinde örgütlenmemizi tamamladık. İnşallah bundan böyle gençlerimiz her alanda güzel çalışmalar yapacağız. Bölgede, bütün illerimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak, uyuşturucuyla mücadele kampanyaları ve çeşitli çalışmalar yapacağız. Konfederasyon olarak bu zamana kadar ülkemiz genelinde gençler ile ilgili çok sayıda sosyal sorumluluk organizasyonları hayata geçirilmiş olup bundan sonrada gençler ile ilgili her türlü sosyal sorumluluk projelerini yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantı il ve ilçe başkanlarının basına tanıtılması ve soru - cevap bölümüyle sona erdi.