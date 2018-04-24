GESTAŞ filosuna yeni gemi

Filosundaki gemilere yaptığı 12 milyon TL’lik yatırımla yaza hazırlıklı giren GESTAŞ, yaz sezonu öncesi filosuna bir yeni gemi daha katıyor. Aksoy Gelibolu Tersanesi’nde inşa edilen ’Gelibolu’ isimli arabalı feribot, dün suya indirildi. Bu yeni gemi, Haziran ayı içerisinde GESTAŞ filosunda hizmet verecek.
Gelibolu Tersanesi’nde suya indirildi
Gelibolu gemisinin, Gelibolu Tersanesi’ndeki suya indirilişinde GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Aksoy Tersanesi sahibi Mehmet Aksoy, Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı, Çanakkale Kıyı Emniyet Müdürü Bahattin Sevgi, Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amiri Rıdvan Gezgin, GESTAŞ ve tersane yetkilileri yer aldı. 15 ayda, 150 kişilik bir ekibin çalışmasıyla inşa edilen Gelibolu gemisi, saat 10.00 sıralarında suyla buluştu.
Daha güvenli seyir için 4 pervaneli sistem
Haziran ayı içerisinde GESTAŞ filosunda hizmet verecek Gelibolu gemisi, 110 araç, 576 yolcu kapasitesine sahip. 14 knot hızla seyir edebilen arabalı feribot, 4 pervaneye sahip olma özelliğiyle öne çıkıyor. Son teknolojiyle donatılan geminin dörtlü pervane sistemi emniyetli ve hızlı seyir ve manevra imkanı tanımakta. Araç güvertede yer alan asma kat sayesinde daha fazla araç taşıyan feribot, 88 metre boy, 16.80 metre en ölçüleriyle de geniş bir araç güverteye sahip.
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