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GESTAŞ'tan Bosna Hersek'te iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

GESTAŞ'tan Bosna Hersek'te iftar

AHMİCİ (AA) - Bosna Hersek'in Vitez şehri yakınlarında bulunan Ahmiçi köyünde, Çanakkale'den gelen GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ yöneticileri iftar verdi.

Zenica şehrinde faaliyet gösteren Dostluk Köprüleri Derneği ve Ahmiçi cemaati ile iş birliğinde düzenlenen iftara, 200'e yakın kişi katıldı.

Köy camisi önünde düzenlenen iftara katılan konuklar, akşam ezanın okunmasıyla kılınan namazın ardından oruçlarını açtı.

GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Bosna Herseklilerle birçok ortak noktaları olduğunu vurgulayarak, "Biz, Boşnak kardeşlerimizi seviyoruz. Boşnaklar ülkelerini düşmana karşı savunurken Türkler onların yanındaydı, 2 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişiminde ise Boşnak kardeşlerimiz bizim yanımızda oldu." diye konuştu.

Ahmiçi'deki ikinci iftarlarını düzenlediklerini söyleyen Uslu, bu iftar programlarının gelenekselleşmesi temennisinde bulundu.

Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamovic de dernek olarak daha önce de böyle programlar düzenlediklerini, iftar programlarına, Bosna savaşı sırasında evlerini terk etmek zorunda kalıp daha sonra geri dönen Boşnakların yoğun olduğu köy ve belediyelerle, Srebrenitsa ve Zenica şehirlerinde devam edeceklerini ifade etti.

İmamovic, "Bosna Hersek'in yalnız olmadığını bilmek, en yakın dostumuzun Türkiye olduğunu bilmek bizi cesaretlendiriyor." şeklinde konuştu.

Ahmiçi köyü imamı Mahir Husic ise böyle programların Bosna Hersek ile Türk halkını daha da yakınlaştırdığını belirterek, Çanakkale, Srebrenitsa ve Ahmiçi'nin, verdikleri şehitlerle birbirlerine benzediklerini ve bunun ilişkileri daha güçlendirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ahmiçi bosna hersek Çanakkale GESTAŞ iftar

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