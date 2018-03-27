Getcontact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş dedirten uygulama: Getcontact!

Getcontact uygulaması, günün en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor. Getcontact ile kişiler, kendi numaralarının, başkalarının rehberlerinde nasıl kaydedildiğini öğrenebiliyor. Uygulama, mantık olarak CIA gibi uygulamalar ile aynı şekilde çalışıyor. Yani bu uygulamayı telefonunuza indirdiğiniz zaman, Getcontact'ın rehberinizi kopyalamanıza izin vermeniz gerekiyor. Böylece tüm rehberler, bir havuzda birleşmiş oluyor. Kullanıcılara ise rehbere nasıl kaydedildim cevabı buradan geliyor.

Get Contact nedir? Get Contact rehber sorgulama nasıl yapılır? Get Contact'tan numara nasıl silinir? Telefona nasıl kaydedildim? Numaramı nasıl kaydetmişler? sorularının cevapları bir anda gündeme oturdu. Getcontact uygulaması ile kişiler, kendi numaralarının rehbere nasıl kaydedildiğini öğrenmek için telefona indirmeye başladılar. Getcontact uygulamasını indirenler, kendi numaralarını sorgulayarak rehberde nasıl kaydetilmiş olduklarını görmeye çalıştılar. İşte GetContact uygulaması ile ilgili merak edilenler...

Getcontact ve bu gibi uygulamaların asıl amacı, bilinmeyen numaraları öğrenmektir. Sizi arayan ve kim olduğunu bilmediğiniz, reklam amaçlı arayan numaraların kime ait olduğunu öğrenmek için Getcontact'ı kullanabilirsiniz. Böylece, bilinmeyen numaraların kime ait olduğunu öğrenebilir, aynı zamanda bu numaraları engelleyebilirsiniz. Fakat bu uygulama sıradışı bir şekilde "kim beni nasıl kaydetmiş" sorusuna cevap için kullanılmaya başlanması ile en çok konuşulan konu olmayı başardı.

GETCONTACT REHBERE NASIL KAYDEDİLDİM?

Getcontact uygulamasının bu kadar çok aranması ve konuşulmasının asıl sebebi, rehbere nasıl kaydedildim sorusuna cevap verebilmesidir. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı android veya IOS olan telefonunuza indirdiğiniz zaman önce iki şeye izin vermeniz gerekiyor; rehbere ve çağrılara ulaşmasına. Daha sonra ise kayıt olmanız gerekiyor. Bunda da size iki seçenek sunuyor: telefon numarası ile veya Facebook ile.

Getcontact kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra uygulamanın en üst kısmında yer alan kısma telefon numaranızı girmeniz ve sorgulaya basmanız yeterli. Getcontact sorgulamasının alt kısmında çıkan yerde, numaranız rehbere nasıl kaydedilmiş olduğuna dair etiketler gösteriliyor. Buraya tıklayarak numaranızın bu uygulamayı kullanan kişilerin rehberlerine nasıl kaydedildiğini görebiliyorsunuz. Fakat kim sizi o şekilde rehberine kaydetmiş bilgisi gözükmüyor.