Getcontact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş dedirten uygulama: Getcontact!

Get Contact nedir? Get Contact rehber sorgulama nasıl yapılır? Get Contact'tan numara nasıl silinir? Telefona nasıl kaydedildim? Numaramı nasıl kaydetmişler? sorularının cevapları bir anda gündeme oturdu. Getcontact uygulaması ile kişiler, kendi numaralarının rehbere nasıl kaydedildiğini öğrenmek için telefona indirmeye başladılar. Getcontact uygulamasını indirenler, kendi numaralarını sorgulayarak rehberde nasıl kaydetilmiş olduklarını görmeye çalıştılar. İşte GetContact uygulaması ile ilgili merak edilenler...

GETCONTACT NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Getcontact uygulaması, günün en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor. Getcontact ile kişiler, kendi numaralarının, başkalarının rehberlerinde nasıl kaydedildiğini öğrenebiliyor. Uygulama, mantık olarak CIA gibi uygulamalar ile aynı şekilde çalışıyor. Yani bu uygulamayı telefonunuza indirdiğiniz zaman, Getcontact'ın rehberinizi kopyalamanıza izin vermeniz gerekiyor. Böylece tüm rehberler, bir havuzda birleşmiş oluyor. Kullanıcılara ise rehbere nasıl kaydedildim cevabı buradan geliyor.