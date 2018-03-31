Gevaş’ta kurtuluş coşkusu

Van’ın Gevaş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Gevaş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle Gevaş Belediyesi ve Gevaş Kaymakamlığı birlikteliğiyle kurtuluş etkinliği düzenlendi. Programa Belediye Reisi Sinan Hakan, Kaymakam İshak Çınar ve çok sayıda kurum amiri, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Gevaş Belediyesi Vizontele Kültür Merkezinde başlayan programda ev sahibi olarak Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Daha sonra sinevizyon, Gevaş Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öğrenci grupları tarafından şiir ve orotoryo gösterileri gerçekleştirildi. Program kapsamında Gevaş Kaymakamlığı Gençlik Merkezi Tamara Tiyatro Grubunun Vanlı 120 çocuğu anlatan tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olan öğrencilere verilen ödüllerin ardından tören halk oyunları gösteri ile son buldu. Törenin ardından heyet daha sonra Gevaş Bağlakar tepesindeki şehit Osman Çavuş’un anıt mezarı ziyaret ederek tüm şehirler için dualar okunduktan sonra program sona erdi.