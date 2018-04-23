Gevaş’ta “Okumak Yaşamaktır” projesi

Van’ın Gevaş ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, “Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında hem kitap okuyor hem de tarihi mekanları geziyor.

Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin ortaklığıyla Türkiye’deki 81 ilde E-Twinning kapsamında uygulanan “Okumak Yaşamaktır” projesi, Gevaş 75. Yıl Ortaokulunda da hayata geçirildi. 75. Yıl Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tuğçe Farş öncülüğünde, kentteki tarihi mekanlarda öğrenciler için kitap okuma etkinliği düzenleniyor. Okullarının proje ortağı olduğunu dile getiren Tuğçe Farş, “Projenin amacı, ülkemizdeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip mekanlarına giderek, orada kitap okumak ve bu mekanları tanımaktır. Okul olarak belirlediğimiz ‘Yeni Dünyalara Açılmak İçin Okuyoruz’ sloganıyla Van’daki tarihi ve doğal güzelliklere sahip mekanları ziyaret ediyoruz. Burada öğrencilerimiz için ilk önce kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Ardından öğrencilerimiz o mekan hakkında bilgilendiriliyor. Şimdiye kadar Van Kalesi ile Akdamar Adası ve Kilisesi’ni ziyaret ettik. Proje kapsamında ziyaretlerimiz ve okuma etkinliğimiz devam edecektir. Ayrıca öğrencilerimizle yaptığımız ve yapacağımız okuma etkinliklerinin fotoğraflarını da 81 ilde ve yurt dışında yapılacak sergilerde paylaşacağız” dedi.