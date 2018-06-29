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Geyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, bıçak ustası İsmail Gölebatmaz (46), geyik ve karaca boynuzlarını kullanarak, bıçak sapı yapıyor.

Geyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyor

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, bıçak ustası İsmail Gölebatmaz (46), geyik ve karaca boynuzlarını kullanarak, bıçak sapı yapıyor. Özel harekat polisleri için de bıçak ürettiğini belirten Gölebatmaz, kullandıkları malzemenin hiçbir koşulda zarar görmediğini söyledi.
Baba mesleğini 35 yıldır sürdüren bıçak ustası, 2 çocuk sahibi İsmail Gölebatmaz, 'Sivas bıçağı'na geyik ve karaca boynuzuyla sap yapıyor. Gölebatmaz, ocakta ısıtılan ve örste dövülerek, inceltilen çelik üzerindeki işlemlerinin ardından bıçağa şekil veriyor. Bıçak şekli verilen malzemeyi boynuza açılan oyuğa yerleştirilip, çarkta parlattıktan sonra satışa hazır hale getiren Gölebatmaz, boynuz saplı bıçakların meraklılarının çok olduğunu söyledi.
Gölebatmaz, "Bu boynuzları sadece ben yapıyorum. Özellikle geyik ve karaca boynuzu kullanıyorum. Bunu alışmışın dışına çıkmak amacıyla yaptım. Bir de geyik boynuzu olsun, karaca boynuzu olsun çok uzun ömürlüdür. Yani çabuk deforme olmaya, kırılma, bozulmaya, suya karşı dayanıklı. Bir de bizim kendimize has özel çeliklerimiz var. İki kalite bir arada buluşmuş oluyor. Geyik ve karaca boynuzunu genelde avlanma yasak olduğu için belli dönemlerde elimize geçiyor. Daha çok meraklı ve dağcılarımız vasıtasıyla bize geliyor" dedi.
'ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN BIÇAKLARI SİLAH GİBİ OLMALI'
Özel üretim bıçakların fiyatları hakkında da bilgi veren Gölebatmaz, "Fiyatları ortalama 400 ile 800 lira arasında değişiyor. Tabi daha üst rakamlarda oluyor. Farklı büyüklükler olduğu zaman 400 ile 2 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.
Özel harekat polisleri için de üretim yaptıklarını belirten İsmail Gölebatmaz, "Özel harekatçılarımızın bıçakları bir nevi silah olacak. Onlara has bıçak yapıyorum. Gerektiği yerde kazma olacak, gerektiği yerde bıçak olacak, gerektiği yerde silah olacak. Yani hepsini bir arada görecek. Onun için de ona göre mukavemetli çelik takıyorum. Ayrıca kılıç yapıyoruz. 'Osmanlı sanatı' dediğimiz kılıç, kama, hançer gibi unutulmuş sanatları gün yüzüne çıkarıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Geyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyorGeyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyorGeyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyorGeyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyor

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