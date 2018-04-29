Geyiklerin malzeme taşıdığı rivayet edilen camide restorasyon

Restorasyon çalışmasıyla caminin eski dokusuna kavuşacağını anlatan Hasar, "Şemsettin Efendi'nin şimşir ağaçlarının altında ibadet etmesinden dolayı kendisine 'Şimşir Baba' denilmiş. Bir ağacın 4 metrekarelik gövdesini oyarak burada ibadetlerine devam etmiştir. Caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, camiyi bir gecede yaptığı söylenmektedir." diye konuştu.

Şemsettin Efendi ve babası Hamza Efendi'nin türbesinin de bulunduğu caminin avlusunda şifalı olduğuna inanılan bir su da bulunuyor.

"Bunun da kaynağının, bölgede bulunan geyiklerin sabahın erken saatlerinde gelerek kendilerini hiçbir zorluk çıkaramadan Şemsettin Efendi ve eşine sağdırdığı ve bunun sayesinde bir berekete sahip oldukları söylenmektedir. Bunun yanında ayrıca caminin bir gecede yapılmasının da geyiklerin, caminin yapımında kereste taşımak suretiyle Şemsettin Efendi'ye yardım ettiği de bilinmektedir. Yerleşkesinde aşevi ve bir çeşme bulunmaktadır. Şemsettin Efendi'nin naaşı ve babası Hamza Efendi'nin naaşı da buradadır. Şemsettin Efendi'nin Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk göçlerinin başlamasıyla beraber geldiği söylenmektedir. Geliş amacı da bölgede İslamiyet’in yayılması, bölgenin İslamlaşmasına katkı sağlamasıdır."

Caminin mimarı olan Şemsettin Efendi'nin geçimini tek inekten sağladığının bilindiğini söyleyen Hasar, şöyle devam etti:

Camide, geçtiğimiz Regaip Kandili'nde 30 adaklık kesildiğini aktaran Hasar, yaklaşık 2 bin kişinin burada kandili eda ettiğini belirtti.

Hasar, tarihi caminin restorasyonuyla ilçedeki turizm potansiyelinin artacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2011'de anıtlar kurulunca söz konusu yerleşkenin tamamı tescillenmiş ve korunması gereken varlık statüsüne kavuşturulmuştur. Bunun akabinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müzce buranın incelemesini gerçekleştirdiğimizde, buranın vakıf malı olarak tescillenmesi için ortaklaşa bir karar alındı. Vakıflara devrine dair ihtiyar heyetimizce bir devir kararı alarak ve tapuda tescillenerek söz konusu cami Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. Şu an mimarımız buranın projelendirme çalışmalarına başladı. En kısa zamanda proje çalışmaları bittikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müz caminin restorasyonunu yapmak suretiyle inanç turizmine kazandıracaktır."

Köy sakinlerinden Raşit Yalçın da cami mimarının Şemsettin Efendi olması ve cami yapımında kullanılan kereste ve taşları kendi geyikleriyle taşımasının caminin önemini arttırdığını, köylerinin böyle bir esere sahip olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

