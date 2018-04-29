Geyiklerin malzeme taşıdığı rivayet edilen camide restorasyon

YALÇIN ÇELEN - Bartın'ın Ulus ilçesinde bir gecede yapıldığı ve geyiklerin malzeme taşıyarak yardımda bulunduğu rivayet edilen tarihi Şimşirli Cami'nin restorasyonu, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek.
İlçeye bağlı Kalecik köyü İldir Vadisi'nde şimşir ağaçlarının arasında bulunan tarihi cami, Candaroğlulları Beyliği döneminde bölgeye İslamı yaygınlaştırmak için gelen Şemsettin Efendi tarafından inşa edildi.
Bayramlarda, kandillerde, arife günlerinde ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Şimşirli Cami'nin, yapılacak restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşturulması planlanıyor.
Şemsettin Efendi ve babası Hamza Efendi'nin türbesinin de bulunduğu caminin avlusunda şifalı olduğuna inanılan bir su da bulunuyor.
Ulus Kaymakamı Recep Hasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin gerçek tarihi yapısının zamanla bozulduğunu söyledi.
Restorasyon çalışmasıyla caminin eski dokusuna kavuşacağını anlatan Hasar, "Şemsettin Efendi'nin şimşir ağaçlarının altında ibadet etmesinden dolayı kendisine 'Şimşir Baba' denilmiş. Bir ağacın 4 metrekarelik gövdesini oyarak burada ibadetlerine devam etmiştir. Caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, camiyi bir gecede yaptığı söylenmektedir." diye konuştu.
Hasar, halk arasında caminin avlusunda bulunan şimşir ağaçlarının kesilmesinin uğursuzluk getireceğine inanıldığını dile getirdi.
Camide, geçtiğimiz Regaip Kandili'nde 30 adaklık kesildiğini aktaran Hasar, yaklaşık 2 bin kişinin burada kandili eda ettiğini belirtti.
- İlçedeki turizm potansiyelini artıracak
Caminin mimarı olan Şemsettin Efendi'nin geçimini tek inekten sağladığının bilindiğini söyleyen Hasar, şöyle devam etti:
"Bunun da kaynağının, bölgede bulunan geyiklerin sabahın erken saatlerinde gelerek kendilerini hiçbir zorluk çıkaramadan Şemsettin Efendi ve eşine sağdırdığı ve bunun sayesinde bir berekete sahip oldukları söylenmektedir. Bunun yanında ayrıca caminin bir gecede yapılmasının da geyiklerin, caminin yapımında kereste taşımak suretiyle Şemsettin Efendi'ye yardım ettiği de bilinmektedir. Yerleşkesinde aşevi ve bir çeşme bulunmaktadır. Şemsettin Efendi'nin naaşı ve babası Hamza Efendi'nin naaşı da buradadır. Şemsettin Efendi'nin Orta Asya'dan Anadolu'ya Türk göçlerinin başlamasıyla beraber geldiği söylenmektedir. Geliş amacı da bölgede İslamiyet’in yayılması, bölgenin İslamlaşmasına katkı sağlamasıdır."
Hasar, tarihi caminin restorasyonuyla ilçedeki turizm potansiyelinin artacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"2011'de anıtlar kurulunca söz konusu yerleşkenin tamamı tescillenmiş ve korunması gereken varlık statüsüne kavuşturulmuştur. Bunun akabinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müzce buranın incelemesini gerçekleştirdiğimizde, buranın vakıf malı olarak tescillenmesi için ortaklaşa bir karar alındı. Vakıflara devrine dair ihtiyar heyetimizce bir devir kararı alarak ve tapuda tescillenerek söz konusu cami Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. Şu an mimarımız buranın projelendirme çalışmalarına başladı. En kısa zamanda proje çalışmaları bittikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müz caminin restorasyonunu yapmak suretiyle inanç turizmine kazandıracaktır."
Köy sakinlerinden Raşit Yalçın da cami mimarının Şemsettin Efendi olması ve cami yapımında kullanılan kereste ve taşları kendi geyikleriyle taşımasının caminin önemini arttırdığını, köylerinin böyle bir esere sahip olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
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