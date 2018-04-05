Geyve ayvası için bir araya geldiler

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Saban ve Geyve Ayva Üreticileri Birliği Üyeleri çiftçinin ürününü değerli kılmak, sürdürülebilir fiyat politikası oluşturmak gibi konuları konuşmak üzere toplandılar.

Sakarya’da en çok ayvanın üretildiği ilçe olan Geyve, ürünün piyasasını düşürmemek yeni pazarlar bulmak ve en önemlisi ayvadan farklı ürünler üretmek için çalışma başlattı. Belediye tarafından hizmete açılacak olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nin bölge çiftçisinin ürününü işleyerek yeni pazarlara girmesini sağlayacak. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya üreticinin alın teriyle ürettiği meyve ve sebzenin hak ettiği değeri bulması için belediye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Geyve Ayva Üreticileri Birliği bölgede üretilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasında etkin olacak. Ürünün pazarda hak ettiği payı alabilmesi için çalışacak birlik, fuar ve festival organizasyonlarında aktif görev alacak. Birlik ayrıca çiftçinin mahsulü için yeni pazarlar arayacak. İlçe Tarım Müdürlüğü bölgede üretilen sebze ve meyvenin en doğru şekilde üretilip paketlenmesinde daha aktif görev alacak.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçe Tarım Müdürümüz, Geyve Ayva Üretici Birliği Üyelerimiz ile fikir alışverişinde bulunduk. Meşhur ayvamızın lokomotif olacağı sebze ve meyvelerimizin üretimi, tanıtımı ve pazarlaması konularını görüştük. Ülkemizin ve ilçe ekonomimizin lokomotifi olan tarım alanında ki faaliyetlerini her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Birlikten kuvvet doğar felsefesiyle çiftçimizin emeğinin gerçek değerine ulaşmasını sağlayacağız” dedi.