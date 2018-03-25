‘Gez Gör’ ile huzur buldular

Gölcük huzurevi sakinleri Gez-Gör Kocaeli programı kapsamında İzmit’i gezi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gez-Gör Kocaeli programı kapsamında Gölcük huzurevinde bulunan vatandaşlara gezi düzenlendi. Huzurevi sakinlerinden oluşan 15 kişilik grup, İzmit ilçesinin tarihi ve kültürel mekanlarını gördü.

Program kapsamında Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii, Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Camii, Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayün, Saat Kulesi, Atatürk Heykeli, Mevlevi Evi gibi mekanlar ziyaret edildi. Gezi sırasında, huzurevi sakinlerine personel tarafından rehberlik hizmeti de verildi.