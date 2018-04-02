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Gez-Gör konuklarından Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’na tam not

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Kocaeli’yi Geziyorum Şehrimi Tanıyorum" projesi kapsamında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezen ziyaretçiler parkı çok beğendiklerini söylediler.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kocaeli’yi Geziyorum Şehrimi Tanıyorum" projesinin adresinin durağı Gebze oldu.

Gez-Gör konuklarından Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’na tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Kocaeli’yi Geziyorum Şehrimi Tanıyorum" projesi kapsamında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezen ziyaretçiler parkı çok beğendiklerini söylediler.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kocaeli’yi Geziyorum Şehrimi Tanıyorum" projesinin adresinin durağı Gebze oldu. Gebze’yi gezme fırsatı bulan ziyaretçiler Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte Eskihisar’da bulunan Macera ve Aksiyon Parkı’nı ziyaret ettiler. Projenin mimarı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de eşlik ettiği Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı turunda Kocaeli Gez-Gör ekibi, Macera ve Aksiyon Parkı’nı beğendiklerini dile getirdiler. Birbirinden farklı bitki türleri ile doğal bir ortam içerisinde yer alan parkı gezen ekip dağ kızağını da test etmeyi ihmal etmediler.
Ziyaret sırasında Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “23 Nisan’da resmi olmasa da parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz, vatandaşlarımızın istifade etmesini sağlayacağız. Parkımızda tırmanma dağları, çocuklarımız için kayak alanları ve en önemlisi dağ kızağımız bulunuyor. Parkımız sadece Gebze’ye değil bölgeye hizmete verecek ve çevre illerden insanları buraya çekecek. Yerli turistleri burada ağırlamayı düşünüyoruz. Dağ kızağı Türkiye’de sadece 4 noktada var bu anlamda Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı bölge için çok değerli olacak” dedi.

Gez-Gör konuklarından Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’na tam not

Gez-Gör konuklarından Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’na tam not

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