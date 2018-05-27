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Gezginci arıcılar “çiçek balı” için Kocatepe'yi tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

Sahil bölgelerinde kış aylarında çam balı sağımını yapan gezginci arıcılar, mayıs ayında çiçek balı ve polen üretimi için yüksek rakımı ve bitki zenginliği ile öne çıkan Afyonkarahisar’ın Kocatepe bölgesine geliyor - Büyükkalecik Belediye Başkanı Mustafa Çıngırak: - "Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki gezginci arıcılar, yıllardır bu dönemde beldemizi tercih ediyor. Her yıl sürekli sirkülasyon oluyor. Kocatepe bölgesinin tercih edilmesindeki en büyük etken, rakımın yüksek olması ve arazideki envaiçeşit bitkidir" - Bodrum'dan gelen arıcı Adem Bayram: - "Gezginci arıcılar olarak çiçeğin peşinden koşuyoruz. Çiçek olmayan yerde üretim ve verim olmaz. Afyonkarahisar’da çiçek çeşitliliği çok fazla olduğu için bal üretiminde ve arı popülasyonunda yüksek verim alıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Büyük Taarruz'a da ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'ın Kocatepe bölgesi, yüksek rakımı ve zengin bitki çeşitliliği ile mayıs ayında sahil bölgelerinden çiçek balı ve polen üretimi için gelen gezginci arıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kış aylarında çam balı sağımını yapan gezginci arıcılar, arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra çiçek balı ve polen üretimi için Kocatepe'ye geliyor.

Kocatepe bölgesinde yer alan Büyükkalecik beldesinin Belediye Başkanı Mustafa Çıngırak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezginci arıcıların baharın başından ağustosa kadar Kocatepe’de misafir ettiklerini söyledi.

- "Polen üretimi de yapılıyor"

Rakımı yüksek olan bölgenin yüzlerce çeşit bitkiyi barındırdığını dile getiren Çıngırak, şöyle konuştu:

“Ege ve Akdeniz bölgesindeki gezginci arıcılar, yıllardır bu dönemde beldemizi tercih ediyor. Her yıl sürekli sirkülasyon oluyor. Kocatepe bölgesinin tercih edilmesindeki en büyük etken, rakımın yüksek olması ve arazideki envaiçeşit bitkidir. Nisan sonundan itibaren Kocatepe eteklerine gelen arıcılar, ağustos sonuna kadar bölgede çalışmalarını sürdürürler. Eylül ayından itibaren ise tekrar ılık havanın olduğu sahil bölgelerine göç ederler. Genellikle çiçek balı üretimi yapıyorlar. Ayrıca polen üretimi de yapılıyor.”

Çıngırak, gezginci arıcıların belde halkına da öncülük ettiğini, Büyükkalecik'te birçok kişinin arıcılık yapmaya başladığını anlattı.

Belediye olarak arıcılara her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Çıngırak, karşılaştıkları sorunlarla yakından ilgilendiklerini aktardı.

- “Arılarımız Afyonkarahisar’ı çok seviyor”

Muğla’dan gelen Muhammet Yılmaz da uzun yıllardır Trakya, Isparta ve Afyonkarahisar’da gezginci arıcılık yaptığını ifade etti.

Yılmaz, yaptıkları işin en büyük zorluğunun evlerinden ve ailelerinden uzak kalmanın olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Arıcılık çok güzel bir meslek. Muğla’dan gelip, mayıs-ağustos dönemini genellikle burada geçiririz. Kocatepe’de bahar ve yaz aylarında hava çok serin oluyor. Yine birçok çeşit bitki olduğu için polen ve çiçek balı üretiyoruz. Arılarımız Afyonkarahisar’ı çok seviyor. Özellikle de buradaki kekik, alıç ve geven gibi bitkiler arılarımız için çok iyi birer besin kaynağı.”

Bodrum’dan gelen Adem Bayram da arıcılığın baba mesleği olduğunu belirtti.

Zor ama zevkli bir uğraşı devam ettirdiklerine dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

"Gezginci arıcılar bal üretimi için sürekli çiçeğin olduğu bölgelere gitmek zorunda. Çiçek bittikçe 15-20 günde kovanları daha yükseklere çıkarıyoruz. Arılara bakım yapar, ilgi gösterirseniz onlar da size karşılığını verir. Gezginci arıcılar olarak çiçeğin peşinden koşuyoruz. Çiçek olmayan yerde üretim ve verim olmaz. Afyonkarahisar’da çiçek çeşitliliği çok fazla olduğu için bal üretiminde ve arı popülasyonunda yüksek verim alıyoruz."

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Afyonkarahisar bal Belediye Başkanı Mustafa Çıngırak Büyükkalecik Gezginci arıcılık Kocatepe Muğla Polen

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