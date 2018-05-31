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Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:06 | Son Güncelleme

GEZİ Olayları'nın 5.Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na doğru yürümek istedi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ Olayları'nın 5.Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na doğru yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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