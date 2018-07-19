Gezi Parkı olaylarına ilişkin aranan şüpheli Samsun'da yakalandı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Samsun'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gezi Parkı olaylarına karıştığı iddiasıyla İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Musab D'nin Samsun'a geldiğini belirledi.
Zanlının Atakum ilçesinde bir otelde kaldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Musab D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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